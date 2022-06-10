美股跌更大，台股10日跟著開低震盪收黑，外資擴大賣超並匯出，拖累新台幣貶不停，終場收在29.584元兌1美元的半個月新低，貶值5.8分，已連續七個交易日下探，台北外匯經紀公司成交量8.69億美元。

新台幣同步收周線，本周累計貶值1.96角或0.66％，周線連兩貶。外匯交易員指出，在備受全球關注的美國通膨數據發布前，白宮再度為高通膨打預防針，而美國總統拜登更直指高通膨是美國經濟的禍根，美債殖利率應聲衝破3.0％，推升美元進一步走強。美股在科技股領跌下，四大指數跌更深，主要亞股一片慘綠，台股再跌161點至16,460點，但本周累計跌不到百點，反觀新台幣6月以來貶不停，七個交易日吐出5.19角之多。

外匯交易員表示，歐洲央行（ECB）本周決議利率按兵不動，但7月結束購債（QE）並啟動升息，且若通膨未改善或惡化，9月將擴大升息，全球更關注下周美、英、日三大央行會議登場，尤其聯準會（Fed）利率決策的結論，將直接影響後續外資動向，主導新台幣升貶，及央行16日第二季理事會貨幣政策向，目前市場預期跟進升息機率高，短線新台幣偏弱格局不變。