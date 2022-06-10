網路家庭（8044）10日公告5月營收39.08億元，月增14.57％，但較去年同期減少3.15％。累計今年前5個月營收190億元，年增0.49％。

網家旗下旗下PChome 24h購物觀察，相較於去年5月份全台啟動三級警戒，防疫物資等即時消費需求驟然高漲，今年疫後新日常的購物趨勢則集中於四大面向，包括常態居家辦公上學帶動筆電、PC及周邊配件的銷售暢旺，筆電5月份銷額月增逾40％，PC、LCD螢幕及電腦DIY設備的銷量年增逾20％。另外，保健營養食品上半年整體銷量年成長近30％。

此外，消毒、清潔等小家電買氣維持高檔，上半年消毒槍及掃地機器人的整體銷量相較去年同期增加約50％；長期配戴口罩容易造成痘痘肌、敏感肌，拉抬醫美保養品業績長紅，近一個月美妝保養品整體銷量較上月攀升近15％。

不過法人認為，5月雖然有母親節等大檔期，且有疫情帶動消費者轉往線上，但網家單月營收表現差強人意。此外，今年5月網家集團營收，已經計入合併之金融科技子公司，但營收表現仍較去年同期減少。累計前5個月營收年增僅0.5％，與競爭對手富邦媒momo前五個月年增逾兩成相較，仍有不小的差距。

網家今年4月～5月累計營收73.19億元，較去年同期年減1.6％，展望6月，各家電商平台都在力推618活動，是上半年電商最大檔期，市場競爭激烈，且今年報稅延長至6月底，是否影響民眾消費意願仍需觀察。

網家表示，展望6月份，PChome 24h購物22週年慶活動開跑，特別規劃科技新生活、廚疫新常態、新家居美學、外出新STYLE四大分會場，祭出全站最低2.2折超強商品折扣，同時聯手Apple、小米、MUJI、金百利、KOBO、Jabra、伊萊克斯、石頭科技等眾多知名品牌推出獨家優惠，持續深耕品牌結盟策略，搶攻不同生活型態消費者的購物需求。

此外，旗下金融科技日前推出新服務，Pi拍錢包導入「慢點付」新功能，成為全台第一個結合BNPL產品、提供分期付款的行動錢包。此外，5月中開跑行銷回饋活動首週，整體支付金額成長逾65％。網家期望藉由差異化支付服務、全通路應用場景、P幣回饋，積極開闢多元新客群，拉抬消費動能。