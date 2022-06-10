大陸股市10日先跌後漲，上證指數全日收漲1.4％，兩市成交合計增至人民幣（下同）1.05兆元。總結本周，滬指累計上漲2.8％。

香港信報報導，上證指數10日最多跌28點或0.87％，低見3,210點，隨後回升，午後漲幅擴大，最多漲47點或1.47％，高見3,286點，全日收報3,284點，漲45點或1.42％，成交額為5,041.54億元。

深成指開低走高，低見11,724點，跌86點或0.73％，高見12,039點，漲228點或1.94％，全日收報12,035點，漲224點或1.9％，成交額為5,461.65億元。

滬深300指數報4,238點，漲63點或1.52％，創業板指數報2,556點，漲56點或2.25％。

各類股接近全線走高，有色金屬股漲逾3％，化工、電力、煤炭、石油股漲逾2％，金融、鋼鐵股漲逾1％，房地產、水泥股靠穩。