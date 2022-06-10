王品集團（2727）公布5月自結營收，兩岸合併營收11.3億元，受台灣、大陸疫情同步升溫影響，年減14.68％。台灣事業群營收8億元，年增13.51％，主因去年同期全台餐飲禁內用、比較基期低所致。大陸事業群營收3.3億元，因上海持續封城、北京禁止餐廳內用，衝擊營收年減46.81％。

王品台灣事業群5月雖受本疫情干擾，營運表現相對有撐，母親節檔期仍有七成來客，同步推出外帶套餐順應消費者需求，守住營收基本盤。因應疫情變化，各品牌除了外帶菜色推陳出新、加強行銷力度外，也響應政府號召推三劑疫苗優惠活動，同時堅持做慈善的優良傳統，與合作多年的兒童福利聯盟、捐血中心，推出愛心T恤義賣、捐血公益活動，願與弱勢團體共度難關。

即使面臨疫情考驗，王品集團資優生「肉次方」仍繳出漂亮成績單，台北西門、台中文心崇德店連續6個月破千萬營收，王品集團分析，因「肉次方」客群偏年輕，在打完三劑疫苗後，傾向如常生活，相較家庭客為主的品牌，營業未受太大影響，人流、業績均和上月持平。

5月南、北鍋物新店也為王品集團挹注營收，「青花驕」進駐高雄漢神巨蛋商圈、「尬鍋」搶進年輕人聚集的中山商圈，展望後市，為搶攻高端客商機，「夏慕尼」於6月初斥資兩千萬插旗台北大直一級戰區；看好品牌發展潛力，「肉次方」7月將到台南拓點，完成北、中、南三店布局。

王品集團表示，觀察6月至今營業表現，台灣業績已回復八成五、大陸回復八成，各品牌會持續研發多樣化、有別於內用餐點的外帶菜色，為消費者創造新鮮感，同時透過「王品瘋美食APP」發揮點數經濟效益，新會員可領100元入會禮，綁定指定信用卡享最高8％瘋點數回饋，1點等於1元、折抵無上限，希望藉此增加消費者黏著度。