花蓮縣徐姓男子持無照獵槍上山打獵，誤傷同行友人楊姓男子的臀部。（吉安警分局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣徐姓男子持無照獵槍上山打獵，誤傷同行友人楊姓男子的臀部，警方取出槍彈。（吉安警分局提供／王志偉花蓮傳真）

屁股開花！花蓮徐姓男子與楊姓、簡姓2名友人，今天清晨相約到秀林鄉水源山區打獵，徐男持獵槍瞄準獵物時，卻誤擊楊男屁股，所幸送醫手術治療後已無大礙，不過警方查出，徐男的自製獵槍並未申請，隨即查扣1枝獵槍、喜得釘26發、鋼珠28顆，偵訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪偵辦。

吉安警方指出，今天凌晨2點多，在秀林鄉水源地區有民眾報案因為撿蝸牛跌倒受傷，但醫護人員檢視傷口後，發現43歲傷者楊姓男子右臀部開放傷口呈現單孔狀，懷疑是槍傷，開刀後取出鋼珠，警方隨即把同行的徐姓、簡姓男子2人帶回，兩名友人起初不願吐實，直到中午才坦承是打獵不慎誤傷。

41歲徐姓男子坦承持未申請獵槍，一行3人摸黑到秀林鄉水源山區打果子貍，當他瞄準獵物時，不慎開槍誤傷楊男。楊男受傷後，由開槍者徐男、友人簡男合力將他抬下山，通報119送醫急救。警方隨後前往徐男住處，查扣無照獵槍1枝、喜得釘26發（火藥）、鋼珠28顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪調查偵辦。