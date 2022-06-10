美國保險公司GEICO以優質服務和俗到脫褲的費用獲得許多客戶青睞。當地傳出一名女子與男友在車內激戰後感染性病，男友明知病情卻刻意隱瞞，兩人幾乎都在無套時發生性行為。女子一氣之下告上法院，最終雙方達成和解，車險公司竟因此慘賠520萬美元(折合台幣約1.5億)。

根據《華郵》報導，事發在2017年，美國一對情侶熱愛在車內纏綿，行駛中常常一發不可收拾，算是兩人獨有的小情趣。男友明知自己感染人類乳突病毒(HPV)，這是一種非常常見的性病，但他卻試圖隱瞞，因此小倆口從事無套性行為成了家常便飯。

報導指出，密蘇里州法院裁定GEICO車險公司必須賠償該名女子520萬美元，不過GEICO對判決結果不服，認為被告的保單內容只涵蓋「擁有、維護以及使用汽車而造成的損傷」，因此拒絕支付費用；而法院文件顯示，被害人在不知情的情況下無法行使性自主權來防止疾病傳播。

法官米切爾(Angel D. Mitchell)去年表示，「本案可能對保險公司支付車輛發生事故的範圍影響深遠。」

他進一步說道，「本案也間接提出潛在問題的重要，即保險公司是否能根據這類政策結果，為成年人自願在無防護措施的前提下從事性行為承擔責任。」