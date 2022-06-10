消費者日前在台東市50嵐中華店花120元買手搖飲，中了統一發票1000萬特別獎，經確認是有效發票，國稅局台東分局長黃昭月日前到店貼紅榜祝賀。國稅局台東分局及台東縣稅務局呼籲民眾使用財政部統一發票兌獎APP，獎金不漏接。
手搖飲吳姓業者說，3月6日下午1點多1位消費者刷載具購買紅茶拿鐵及珍珠紅茶拿鐵大杯各1杯，消費120元，發票中獎。消息傳出後，開始有民眾慕名而來「想沾沾喜氣，看看自己會不會中1000萬」，生意微幅成長。
由於店家鄰近台東高中，有不少學生顧客，且學生普遍使用手機載具購物，因此有人推測幸運得主有可能是學生。吳姓業者說，顧客群相當廣泛，他們也不曉得幸運兒是誰。
黃昭月表示，台東縣距上一次開出千萬特別獎，已經是3年前在關山的超商開出，很高興台東的50嵐中華店消費者幸運中獎。呼籲民眾使用載具消費，不必怕紙本發票遺失，也能獲得中獎通知，不怕與財神錯身而過。
經財政部賦稅署統計自2011年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎「新台幣1千萬元」中獎號碼1組，截至111年1-2月期累計67期，可兌領特別獎發票共885張，已創造647位千萬富翁。
稅務局指出，可能已有238位錯失成為千萬富翁的機會，為避免無法兌領獎金情事發生，建議民眾下載財政部統一發票兌獎APP，並於開獎前透過兌獎APP或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金不漏接，還可節省印花稅。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。
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