國稅局台東分局及台東縣稅務局都呼籲民眾消費時使用統一發票兌獎APP，避免與財神擦身而過。（蔡旻妤攝）

消費者日前在台東市50嵐中華店花120元買手搖飲，中了統一發票1000萬特別獎，經確認是有效發票，國稅局台東分局長黃昭月日前到店貼紅榜祝賀。國稅局台東分局及台東縣稅務局呼籲民眾使用財政部統一發票兌獎APP，獎金不漏接。

手搖飲吳姓業者說，3月6日下午1點多1位消費者刷載具購買紅茶拿鐵及珍珠紅茶拿鐵大杯各1杯，消費120元，發票中獎。消息傳出後，開始有民眾慕名而來「想沾沾喜氣，看看自己會不會中1000萬」，生意微幅成長。

由於店家鄰近台東高中，有不少學生顧客，且學生普遍使用手機載具購物，因此有人推測幸運得主有可能是學生。吳姓業者說，顧客群相當廣泛，他們也不曉得幸運兒是誰。

黃昭月表示，台東縣距上一次開出千萬特別獎，已經是3年前在關山的超商開出，很高興台東的50嵐中華店消費者幸運中獎。呼籲民眾使用載具消費，不必怕紙本發票遺失，也能獲得中獎通知，不怕與財神錯身而過。

經財政部賦稅署統計自2011年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎「新台幣1千萬元」中獎號碼1組，截至111年1-2月期累計67期，可兌領特別獎發票共885張，已創造647位千萬富翁。

稅務局指出，可能已有238位錯失成為千萬富翁的機會，為避免無法兌領獎金情事發生，建議民眾下載財政部統一發票兌獎APP，並於開獎前透過兌獎APP或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金不漏接，還可節省印花稅。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。