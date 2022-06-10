華航(2610)今日舉辦線上法說會，華航指出，烏俄衝突及大陸封城造成需求下滑，3月亞太區運量出現近一年來首次負成長，惟因運能供給持續不足，加上美西碼頭工人談判風險，預估臨時性包機需求將持續，航空運價仍具支撐。

華航也公布5月營收為122.63億元，月增0.19％，年增34.14％。5月客運及貨運收入雙雙成長，客運收入為7.49億元，年增93.54％，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復；在出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價亦保持高檔，貨運收入為106.86億元，年增32.51％。

貨運部分，5月中後大陸地區封控措施逐漸放寬，使整體貨況好轉，華航掌握往返歐洲艙位市場高度需求，有效整合客貨機運能配置，增加歐洲線運能，載運防疫物資、高科技電子產品等貨品，推升整體貨收穩站百億。華航也全力協助全球防疫工作，隨疫情發展，自韓國及歐洲出口至台灣的試劑與醫療用品載運需求提升，5月底前華航總計為台灣載運超過5,600萬劑快篩試劑，預計至6月將達9,000萬劑；至今已為多國載運累計超過1億劑新冠疫苗。

華航規畫今年第四季再引進1架高節油效能的777F貨機，屆時747F及777F整體貨機機隊可達23架，挹注貨運運能，並持續爭取中長期包機或包艙業務，視市場供需採取差異化運價策略鞏固貨源；發揮冷鏈運輸專長及亞太區空運樞紐優勢，爭取貨運商機。

客運部分，在運能逐漸恢復下，5月營收較去年同期大幅增加近一倍。旅運市場目前仍以剛性需求為主，華航在長程航線北美地區佈署奏效，洛杉磯、舊金山、溫哥華等航線增班，加上中國大陸執行區域封控措施，致使上海及廈門航班載客需求湧現，因而在國際航空燃油價格上升的挑戰下，客運收入仍有成長表現。

目前全球客運量持續復甦，已恢復至疫情前5成水平，其中率先解封的北美及歐洲地區，預估可分別於2023年、2024年回到2019年客運水平，而目前亞太地區多仍有邊境限制，復甦期將拉長至2025年。華航客運布局除維持骨幹客運航網及班表穩定外，隨A321neo客機投入營運，今年將再引進4架新機，建構強化區域線航網。