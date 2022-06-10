麗彤(6539)5月合併營收1.4億元，年增率3％，前5月合併營收7.9億元，與去年同期相當。麗彤指出，5月受台灣疫情持續升溫，檢疫、隔離等管制政策，造成經濟活動平緩，以致實體門市服務需求遞延。面對疫情逆襲，公司調整產品銷售渠道，優化產品組合與強化廣告投放效益，受益研發與自營超過65萬會員優勢，挾雲端系統整合DV官網與皮膚管理中心的會員，帶動保健食品、醫學美容保養品等產品銷售持續暢旺，推升公司5月合併營收年增率3％。

麗彤產品銷售渠道涵蓋公司官網、電視購物、網路商城、藥妝賣場官網、藥妝實體門市及DV皮膚管理中心等，銷售管道完整，並定期依據大數據回饋消費者購物行為，快速調整產品組合銷售策略，精準投放予準消費客群，轉換出實質銷售額，加上醫材供應與美容服務需求，前5月合併營收7.9億元，與去年同期相當。

展望後市，麗彤憑藉大數據管理與營銷、人力資源組織再造與加強廣告投放效益分析，三箭齊發策略，隨著消費者使用行為轉型，會員流量池持續擴大，將服務擴展到高端市場，且門市亦將視市場需求持續展店，以持續保持擴張態勢。