近年疫情加上物價調漲，考量共餐食堂營運成本，新竹市政府表示，今年7月1日起將調高食材費用的補助，從最初的33元，到41至52元不等，再到現在的70元，平均調幅約50％。

許多長輩因為小孩或家人去上班，午餐吃得不夠營養，因此市府決定開辦共餐食堂，市府社會處指出，長青樂活共餐食堂於2015年開辦，當時參考學校營養午餐費用，每餐補助約33元，

社會處表示，2019年調高食材補助費，每餐補助41至52元不等，但近2年，受疫情影響，物價、成本漸高，共餐食堂營運成本增加，為讓長輩吃得更營養豐盛、減輕承辦單位負擔，今年7月1日起將每餐補助調高到70元，平均調幅約50％

社會處指出，調高補助後，希望能讓三明治世代能安心工作，促進新竹地區經濟發展，供餐者也可以使用優質食材，讓長輩吃到最營養的食物。

竹市共68個共餐據點，以及41個長照C據點與失智據點，都有提供餐飲服務，雖然因應疫情，共餐據點自今年5月3日起全面供餐不共餐，但仍提供外帶餐盒，方便長輩將餐點帶回家，不方便前來的長輩，則由志工送餐、電話訪問等服務。

社會處表示，共餐據點包含講師、社工、照顧服務員及志工等都須打滿3劑，如未打滿3劑者也會每週快篩陰性證明，社會處也不定期派員親自輔導共餐據點防疫措施，長輩們可安心參與活動。