「你把我LINE刪了嗎？」不少人近期都收到類似簡訊，對方會要求加入LINE好友後，再分享投資資訊，疑為詐騙內容；1名女網友最近就被10幾封類似簡訊騷擾，最後決定出招惡搞，她先是真的加入LINE好友後，劈頭就傳訊罵「X的要吵幾次」，對方還真的道歉說「不好意思打擾了」。

最近不少民眾會收到陌生簡訊，內容稱希望民眾加入LINE好友，語氣像是熟識友人，疑似是要民眾加入投資討論群組，日前就有1名女網友屢次收到簡訊，最後她忍無可忍，加入對方LINE好友後直接傳訊「X的要吵幾次」，而對方則馬上傳訊息回覆「不好意思打擾了」，女網友將對話截圖分享到Dcard上。

女網友最近就被10幾封類似裝熟簡訊騷擾，決定真的加入對方LINE好友後，劈頭就傳訊罵「X的要吵幾次」，對方還真的道歉說「不好意思打擾了」。（翻攝自Dcard）

該女網友發文說，「氣死到底要收到幾次這種簡訊，我手機裡大概有10幾封差不多內容的簡訊，有些還很沒禮貌」，而日前她因為月經來心情不穩定，決定加入好友後傳訊罵人，沒想到對方則趕緊道歉，讓她笑說「抓一個出來鞭，舒服多了」。

其他網友紛紛留言「好好笑他居然還道歉」、「哇賽，他竟然還道歉」、「他怎麼沒有提醒你，手機該充電了」、「所以是真的可以加！我以為詐騙訊息而已欸」、「爽，下次我也要這樣玩」、「好羨慕，我加了好幾個好友罵他們，結果沒有一個理我」、「我前幾天才在我老公手機看到一模一樣的ID....差點誤會他了哈哈」、「你罵到的也只是他們的客服專員」。