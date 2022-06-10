新冠肺炎疫情升溫，南投家扶中心扶助家庭中，有283戶成員確診居家隔離，無法外出工作；立委許淑華考量弱勢家庭有時開伙不方便，10日捐贈1000箱十榖寶給家扶中心，讓弱勢家庭成員快速獲得飽足及健康。

南投家扶中心主任魏季李表示，因為疫情使得受扶助家庭成員被減班、裁員比例持續增加，打亂原本的生活步調，且因應學校線上學習，許多家長只能暫停工作，在家中照顧年幼的孩子，讓收入有限的弱勢家庭雪上加霜。

許淑華表示，家扶中心是南投縣最大的慈善團體，扶助2000多戶弱勢家庭，許多家庭成員確診要居家隔離，但是有些家庭根本沒有隔間，很難達到防疫需求，因此，她結合皇穹陵企業，捐贈1000箱十穀寶飲品，讓弱勢家庭在艱困的環境下，能有足夠的營養補充，提升身體抵抗力。

許淑華表示，她長期擔任家扶扶幼委員，非常了解經濟弱勢家庭與兒童的需求，因為疫情衝擊，這些家庭生計會更困難，因此拋磚引玉，讓弱勢家庭感受到社會上的溫暖，也期望透過此次捐贈，讓更多人願意一同守護這些辛苦的家庭。

魏季李表示，疫情已逐漸進入高原期，受到影響的扶助家庭日漸增加，許多家庭收入減少，無論是防疫物資或民生物資的添購，都成為家庭的負擔，社工們透過密集的關心慰問，即時提供家庭所需要的資源，陪伴著家庭度過難關，也感謝許淑華的義舉，希望社會大眾如果行有餘力，能夠與南投家扶幫助的貧困兒少及家庭，一起度過疫情期間的挑戰。