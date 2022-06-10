從事殯葬業超過30年的「阿意」前幾天去大賣場排隊買東西，因為沒有與人相隔1.5公尺，竟然引起「公憤」。阿意笑說，在火葬場，他和新冠確診者大體是零距離接觸，要傳染早就被傳染了。

最近，因為台北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰披露「兒子確診3天就走，母親來不及告別」，並表示，強制短時間火化已經不必要；指揮中心指揮官陳時中回應稱，「過去從沒要求確診死者需在24小時內火化。」

此話一出，可把阿意一眾殯葬業者搞慘了，去年被24小時火化的新冠死者家屬現在回過頭來要找業者算帳了。

自從陳時中講過「過去從沒要求確診死者需在24小時內火化」後，阿意就不再做確診大體的火葬業務；他表示，過去要24小時內火化就是怕大體會傳染新冠，現在不必24小時火化，麻煩陳時中公開再說一句：「新冠大體不會傳染新冠。」

原來，新冠大體火化，各地方政府都有一套流程，阿意指出，台北市最合理，也就是每天晚上6點以後開始火化新冠大體；新北市是專爐專用，燒新冠大體的焚化爐就只燒新冠大體，但其他地方有的是混燒，沒有分類。

阿意表示，火葬業者為了防護自己，火化流程比指揮中心還嚴格，過去一整年，新冠大體絕對不會冰存在殯儀館，而是算準時間，直接從醫院送到火葬場；最近聽說，南部某大城竟將殯儀館最大的廳館用來作為新冠大體的暫存冰庫，讓他感到不可思議。

防疫學會理事長王任賢指出，新冠屬於呼吸道傳染病，病人斷氣後，幾乎就不會再散播病毒；多年前，他曾在南部某醫院見過家屬替剛過世的肺結核患者戴口罩，以防傳染，沒想到，這麼多年後，對於新冠身故後的處理還是如此不科學。

主張全面解封的王任賢指出，火化之亂最大的根源還是目前嚴苛不合理的防疫規定，別說到醫院探視臨終的新冠患者，就連一般人到醫院看病、開刀，都要先自費做耗時的PCR檢驗；他就親眼看到，一位在門診突然休克的患者，經過急救後甦醒，要緊急插管，但醫師卻堅持要等PCR結果出來，才肯替他動手術，結果一等就是7小時。

王任賢指出，按照流程，新冠病人一旦病危，醫院一定會發病危通知書給親屬，但因為現在進入醫院要先等PCR結果，造成很多親屬不但無法臨終探視，甚至連小殮（給死者換衣服）、大殮（入棺）都看不到親人遺體，當然會情緒激動。

因此，要化解火化之亂，王任賢還是建議指揮中心，盡快將新冠從5類傳染病降為4類，取消各種不合理又不合情的醫療障礙（如入院探視），才能平息民怨。