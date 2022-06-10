桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（記者蔡明亘攝）

桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（民眾提供）

桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（民眾提供）

桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（民眾提供）

桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。