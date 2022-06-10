桃園高鐵站旁停車場驚傳雙屍命案 1男1女疑遭棄屍車中 18:052022/06/10 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（記者蔡明亘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（記者蔡明亘攝） 桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（民眾提供） 桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（民眾提供） 桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。（民眾提供） 桃園市中壢區今日驚傳命案，警方在桃園高鐵站附近停車場中，一輛轎車內查獲一對男女的遺體，均已明顯死亡，目前不排除是遭人殺害後棄屍，詳細案情仍待進一步調查釐清。 新北蘆洲地下停車場傳火警 1車突起火消防急撲滅 高雄解決機車格位荒 20校將闢停車場 金沙國小地下停車場動土 改善金門停車窘境 #桃園高鐵站 #停車場 #驚傳 #棄屍 #命案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寸土寸金爭設停車場 台南永康、北區立體停車場2年後完工 12:002022/06/08 寶島 西門健康立體停車場 7月底啟用 04:102022/05/31 地方新聞 會呼吸的停車場！南屯正心立體停車場整體結構體工程完成 10:002022/06/08 生活 停車場都是他的露營區 超扯帳篷橫跨4車位 民眾全氣炸 11:112022/06/04 社會 車站寄物櫃遭長期占用 開鎖一看竟藏嬰屍 17:492022/06/07 搜奇 台南永康及北區停車場統包工程啟動 14:292022/06/08 區域情報-台南 台南永康、北區立體停車場 年底動工 04:102022/06/09 地方新聞 楊梅後站市場用地暫作停車場 議員籲活用 攤商搬遷意願低 19:492022/06/01 寶島 中市兒童疫苗接種站明登場 首日共845人預約 17:372022/05/31 生活 停車成問題！高雄機車高達206萬輛 20校釋出停車位 12:042022/06/05 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。