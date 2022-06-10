洪榮宏和大弟洪敬堯上節目回憶兒時點滴。（年代提供）

59歲金曲歌王洪榮宏出生於音樂世家，爸爸是「寶島歌王」洪一峰，弟弟洪敬堯、洪榮良也都是音樂製作人，洪榮宏日前和大弟洪敬堯上《那些年。那些歌》回憶起兒時點滴。洪榮宏透露從小父親就是有計畫地栽培他成為專業藝人，不但每天要做發聲練習特訓，連外表都不放過，為了讓雙眼皮摺痕更加深邃，洪一峰在兒子臉上出奇招，以土法煉鋼的方法「黏」住眼皮。

洪榮宏的父親洪一峰，對兒子的音樂專業要求堪比「軍事訓練」，洪榮宏回憶起小時候每一次表演，爸爸都會坐在觀眾席對他指點品評，高壓的氛圍時常讓他喘不過氣，在登台前不但手腳冰冷，甚至會緊張到吐出來。出道後專輯有收錄爸爸寫的歌，但往往不是主打，求好心切的洪一峰會逼問兒子：「榮宏，為什麼沒唱（選）我的歌？」

因為是唱片公司做的決定，洪榮宏也感到百般無奈，只覺得好冤枉又好笑。而之後的專輯，洪一峰乾脆直接殺去錄音室，盯著兒子唱好唱滿，只為讓歌曲順利中選，可見音樂在爸爸的心中有著舉足輕重的地位。

爸爸洪一峰不僅音樂訓練嚴謹，對兒子的外表、體態也有一定要求，規定唱歌時必須收肚子、翹屁股，連髮型也是爸爸親自操刀修剪；值得一提的是，洪榮宏右眼因雙眼皮不明顯，也讓爸爸非常在意，竟出奇招以「蛋白」黏住他的眼皮，洪榮宏傻眼的說：「久了竟然就真的黏住了！」

《那些年。那些歌》每周六、日晚8點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。