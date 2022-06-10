新冠肺炎本土疫情未歇，國內近期不時出現兒童染疫重症個案。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今召開會議，討論5～11歲兒童接種莫德納、輝瑞疫苗的間隔時間，允許兒童在接種滿4周後接種第2劑，及早取得完整保護力。

ACIP委員、林口長庚兒童感染科主任謝育嘉透露，今日會議從4點半開始召開，主要討論的是11歲以下兒童的2劑間隔，以及是否開放混打。歷經1小時半的討論，ACIP決定縮短接種間隔至4周，讓兒童及早取得完整保護力。

謝育嘉說明，目前疫情比較嚴重，大家所擔心的心肌炎等副作用，在5～11歲的年齡層，發生率和背景值差不多，不像青少年那麼強。 國外像是澳洲、加拿大，兒童接種莫德納德建議為間隔8周，但疫情嚴重時，可縮短至4周接種。

至於輝瑞兒童版疫苗，謝育嘉表示，美國是間隔3周就可接種第2劑，ACIP為統一施打間隔，此次一併將莫德納、輝瑞疫苗縮短至4周接種。因此，首批於5月2日接種的兒童，現已符合接種第2劑的條件。

謝育嘉表示，目前疫情很嚴重，醫院還是會收到腦炎、哮吼的染疫個案，且接種疫苗也有助於預防多發性系統發炎症候群（MIS-C）的發生，呼籲家長儘速讓孩子接種疫苗。除了接種間隔，今日還有討論還混打議題，ACIP決定不開放，除非是第1次接種後出現不良反應的兒童，才允許混搭不同廠牌。