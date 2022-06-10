端午過後下一重點傳統節日就是中秋節，大陸官方提前對「天價」月餅重拳出擊。大陸國家發改委、工信部、商務部、國家市場監管總局等4部門近日聯合發文，要求對單價超過500元（人民幣，下同）的盒裝月餅實行重點監管，要求經營者應保存銷售單價超過500元盒裝月餅的交易資訊，以備有關部門依法查核。如有需要，將對經營者進行成本調查。

據中新社報導，這份《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》10日公佈。大陸國家發改委有相關負責人表示，近年有個別企業採多種方式炒作月餅價格，導致「天價」問題仍然存在且有反彈跡象，要堅持月餅回歸傳統食品屬性，對天價月餅運用市場化、法治化手段，推動企業守法經營、合理定價。

該《公告》指出，月餅價格由企業自主決定，鼓勵經營者生產、銷售物美價廉的盒裝月餅，更好滿足消費者需求。但對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管，

大陸國家發改委說明，根據官方成本調查以及行業組織、電商平台資料，從多年市場情況看，盒裝月餅平均生產成本每盒70元左右，單價200元以下的盒裝月餅銷售占比達80％以上，500元以上占比僅約1％。

此外，《公告》還要求經營者生產、銷售盒裝月餅應嚴格遵守關於食品包裝的強制性標準，不得使用貴金屬、紅木等貴重材料，減少包裝材料的過度使用；經營者銷售盒裝月餅不得以任何形式搭售其他商品；規範月餅券管理；加強酒店及餐廳管道監管等。