東森綜合台《花甲少年趣旅行》明（11日）最新一集將播出「趙樹海、田麗、張景嵐、羅宏正」這組花甲、少年台東之旅的最後一集，4人在最後共進晚餐時，彼此吐露心聲，張景嵐甚至直接認趙樹海當乾爹、行拜跪儀式，趙樹海被逗笑得合不攏嘴。而那4天過得戰戰競競的羅宏正，在最後一刻不演了，卸下面具的他直呼：「終於下班了！」超真實反應笑翻所有人。

台東之旅的最後兩天，由張景嵐、羅宏正輪流擔任導遊，兩人默契的都安排了深入台東在地生活的體驗行程，不只學習了原住民小米酒的釀造、還手作工藝品、在市集擺攤義賣，更以打工換食宿的方式認識當地的文化特色。少年們原以為長輩會對這些行程扛不住而膽戰心驚，但結果都出乎意料之外的好。

眾人本來擔心會發生的兩代之間的代溝問題，並沒有激起負面的火花，反而是透過不斷鬥嘴的方式，來將他們的隔閡給磨合掉，少年們展現年輕活力帶動長輩，長輩們也願意配合著回應少年的垃圾話，四人到後來簡直像是朋友、家人般親近，甚至都默默地在關心、照料著彼此，展現了超越年齡差的友誼。

行程最後一天的晚上，4人侃侃而談起這4天的心情，趙樹海小小抱怨張景嵐，認為她總是特別喜歡故意跟他唱反調，張景嵐立刻妙語如珠回：「因為我看到你是我未來的乾爹！」還俏皮地用手指跪拜禮認乾爹，逗得膝下無女的趙樹海笑到合不攏嘴，直呼：「這真的是讓我受寵若驚，我一看就知道（妳）像我女兒！」

兩人溫情相擁時，一旁的田麗、羅宏正當起見證人，宣告他倆「正式成立父女關係」，為此感動不已地趙樹海，還因此紅了眼眶、泛著淚，好幾分鐘都無法言語，場面相當溫馨。事後張景嵐坦言，在演藝圈通常必須要自己很獨立，「可是當下突然有一個瞬間覺得說，原來我在演藝圈不孤單，好像有人可以罩我，那種感覺非常溫暖。」《花甲少年趣旅行》每周六晚8點在東森綜合台播出。