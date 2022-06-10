近來把事業重心移往大陸的蕭敬騰(老蕭)，8日接受陸媒訪問，表示自己已經長住成都，未料卻讓成都居民相當崩潰，原來向來被調侃是「雨神」的他，也聊到相關話題，沒想到導致「成都未來40天有36天降雨」的關鍵字登上微博熱搜，而成都從昨天到今天到在下暴雨，對此，氣象局也出面回應了。

據陸媒《封面新聞》報導，蕭敬騰公開活動時，下雨機率高達87%，因此有「雨神」封號，對此，他受訪時也自我調侃，表示看天氣就能知道他在不在成都，如果是陰天的話，那他可能是剛離開或正要去。

沒想到後來就傳出大陸天氣預報「成都未來40天有36天降雨」，加上成都近日又適逢暴雨，讓網友都相當崩潰，對此，成都市氣象台為此回覆，未來40天有36天降雨的說法並不準確；而中國氣象局則回應，中長期預報確實可以觀察出一段時間的天氣趨勢，但時間越長、準確率越低。

蕭敬騰日前接受訪問，表示在成都的生活很舒服很輕鬆，物價沒其他城市高，發展空間（大），讓他感到開心、自在又安逸，因此已長居成都了。