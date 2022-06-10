電影《少年吔》許姓合夥人今前往新北地檢署，提告男星顏正國涉犯背信罪。（蔡雯如攝）

47歲男星顏正國因電影《好小子》系列電影聞名，他今年3月自導自演開拍電影《少年吔》，未料近期卻在臉書開罵2名合夥人，直指他們「不要臉天下無敵」。其中1名許姓合夥人今前往新北地檢署提告，他稱雙方合約上載明可以查帳，但是顏正國卻一拖再拖，上月3日有發出律師函給對方，但卻被拒絕，為了給投資人交代，只好依法提告。

顏正國先前開直播透露，拍攝電影《少年吔》時，2名合夥人曾找他合作，但對方看到苗頭不對就馬上撇清一切，喊話「做生意不可能穩賺不賠，凡事講話有信用」，並爆料有人過河拆橋，甚至用電話、訊息恐嚇，要求對方適可而止。

「不管賺錢賠錢，資金流向至少要讓股東知道！」許姓男子表示，他與其餘4名投資者投入約2500萬在電影，根據合約是可以隨時查帳，電影賺錢或賠錢都可以接受，但是資金流向至少要讓股東知道，未料顏卻大發雷霆，講了一些下匪夷所思的話，直指大家的行為是恐嚇，因此決議交由司法檢驗。

許先生說，顏正國當時稱電影主角是王識賢、高捷等人，到後面這些人都沒演，不過大家還是願意支持國片，當初也跟雲林縣文化處洽談好，電影要行銷雲林縣，結果顏正國錢拿走後，完全沒有在雲林拍，一切相當荒唐。

許先生的委任律師陳湧玲表示，電影已經上映，依照合約法律應該要可以做查帳的動作，許先生曾提出律師函，要求顏正國給付相關帳冊，但對方上月12日已回函拒絕，因此將依背信罪提出告訴。