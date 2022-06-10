「蔡龍進傳統建築彩繪技術推廣計畫第二期成果展」，展期到6月11日。（新北市文化局提供）

「蔡龍進傳統建築彩繪技術推廣計畫第二期成果展」，展期到6月11日。（新北市文化局提供）

國定古蹟林本源園邸展出「蔡龍進傳統建築彩繪技術推廣計畫第二期成果展」，由蔡龍進藝師親自繪製圖稿，並委請新竹木雕師傅洪山火老師雕刻，讓學員學習木雕彩繪及更進階的堵頭繪製技巧與堵仁畫作練習，展覽展出學員們12周努力成果，展期至6月11日，有興趣的民眾要把握最後機會。

蔡龍進是新北市傳統彩繪傳統工藝保存者之一，拜台南畫師潘麗水為師，學習傳統建築彩繪技術，後因打石匠張木成邀請前往板橋慈惠宮彩繪施作，此後落腳板橋。

蔡龍進擅於傳統門神彩繪及各項建築彩繪施作，承襲府城潘麗水的風格，兼融北、中、南的彩繪特色，近年亦積極參與修復古蹟中的彩繪作品，參與逾百座寺院祠廟及古蹟、歷史建築等遍及全台，並於2020年榮獲「新北文化獎」，優異的技術與作品深獲肯定。

本次展覽延續保存及推廣傳統建築彩繪精神，共15名學員參與其中，去年同樣由蔡龍進在板橋林園授課及展出，由於廣受好評，更是移師台南加開場次，讓台灣傳統建築彩繪技藝得以發揚與傳承。

文化局表示，展期至6月11日，歡迎大家把握最後機會，欣賞蔡龍進傳統彩繪薪火相傳的技藝展現。相關資訊可查詢「古都保存再生文教基金會」官方網站或臉書粉絲專頁。