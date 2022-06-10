高雄新興區今下午驚傳弒親命案！99歲吳姓老翁平時和63歲大女兒居住，二女兒今下午回家探視父親時，發現姐姐和爸爸躺臥在二樓房間，爸爸已明顯死亡，姐姐則是雙手疑有割腕刀傷，相關案情由警方釐清中。

經了解，報案人死者二女兒，她表示平時高齡99歲的吳姓老翁平時與姐姐同住，今日返家探視時發現後發現父親躺臥在床上已死亡，姊姊在旁則是手腕有多處刀傷，立即通知救護人員，因吳父已明顯死亡未送醫。

而63歲吳姓大女兒被送往高醫急救，無生命危險。警方表示，大女兒手腕有多處刀傷，躺在床上的老翁頭部、大腿均有刀傷，現場查看無外力介入。

根據鄰居表示，吳姓老翁雖然高齡99歲，但身體還算不錯，平時還會出來走動散步，不清楚為何會發生此憾事。目前警方報請檢察官偵辦，要釐清詳細狀況。

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