中華開發金控10日公布上月獲利，開發金控五月份自結稅後獲利為新台幣3.2億元，累計今年前五月稅後獲利115.44億元，每股盈餘為0.69元。

5月份金融市場持續受通膨議題、烏俄戰事，及美元走勢震盪影響，因而呈現波動。中國人壽在保險本業表現與資產品質仍維持穩健，惟上個月美元走弱，導致整體避險成本增加，中國人壽5月份稅後獲利為4.07億，累計今年前五月稅後獲利達111.82億。凱基銀行受惠利息及手續費收入等核心收益貢獻，5月份稅後獲利為4.16億，累計前五月稅後獲利達22.05億。凱基證券獲利動能受資本市場波動影響，5月份稅後獲利為2.2億，累計前五月稅後獲利達18.75億。受到國際資本市場波動影響投資部位評價表現，中華開發資本五月份稅後損失3.02億，累計今年前五月稅後損失為12.01億。

開發金控指出，預期短期內金融市場仍將充滿不確定性，面對外在環境的挑戰，開發金控將持續專注本業，透過落實ABCDE策略，並放眼中長期成長，以降低營運波動並蓄積未來成長動能。