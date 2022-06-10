主計總處今（10）日公布1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為44,255元，較上年同期增加2.72％，總薪資亦增2.99％；剔除物價因素後，實質經常性薪資年減0.23％，實質總薪資年增0.04％。主計總處說，這是6年來實質經常性薪資首次負成長。

至於原因，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，因為最近2個月物價漲幅都超過3％導致負成長，同時預期5月會隨本土確診人數增加，預期受僱人數跟薪資都會有影響。

根據主計總處公布4月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為44,353元，月減0.03％，年增2.70％；獎金及加班費等非經常性薪資7,139元，合計後總薪資為51,492元，年增2.66％；其中部分工時員工經常性時薪201元，月增1.01％，年增3.08％。

至於1至4月全體受僱員工經常性薪資平均為44,255元，較上年同期增加2.72％，總薪資亦增2.99％。陳惠欣說，1到4月經常性薪資是90年以來同期最高增幅，總薪資則是108年以來同期最高。

陳惠欣說，觀察經常性薪資，從去年底到今年以來，表現都算是不錯，今年4月年增2.7％，是連續7個月、從110年10月以來，經常性薪資年增大於2％。今年1到4月來看，年增幅也都有2.6％以上水準。

受雇人數方面，主計總處統計，4月底工業及服務業全體受僱員工人數815.2萬人，較上月底減少4,000人或0.05％。較上（110）年同月底亦減1.9萬人或0.23％。

至於1至4月受僱員工人數平均為815.5萬人，則較上年同期減少8,000人或0.09％，其中工業部門增加0.12％，服務業部門則減少0.25％。就行業別觀察，藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售業分別年減1.1萬人、9,000人，醫療保健及社會工作服務業、製造業則分別增加1.1萬人、5,000人。

對於4月受僱員工減少是否受疫情影響？陳惠欣說，以往3、4月都是受僱呈現增加，這個月減少4,000人，確實有業別受到疫情影響，像是批發及零售業，受僱員工部分減少4,000人，住宿餐飲業也減少1,000人，疫情衝擊內需產業，上述類別經常性薪資跟人數月變動都是呈現減少趨勢，分別月減0.37％和1.18％。

不過陳惠欣說，觀察到製造業，像是電子零組件，受僱員工人數還是月增加2,000人，經常性薪資仍然有正成長表現。