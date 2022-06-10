黃石城告別式，附近巷弄都為之一塞，嘉賓和鄉親絡繹不絕來追思。（吳敏菁攝）

黃石城告別式，副總統賴清德代表總統頒褒揚令。（吳敏菁攝）

黃石城老照片。（家屬提供／吳敏菁彰化傳真）

黃石城老照片。（家屬提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣首位無黨籍縣長黃石城在5月6日辭世，享壽88歲，10日在在故鄉彰化縣大村鄉舉行告別式，冠蓋雲集、鄉親絡繹不絕，附近巷弄都為之一塞，副總統賴清德代表總統前往頒發褒揚令，表彰其一生對國家社會奉獻。

黃石城告別式在老家新興村的老家三合院舉辦，副總統賴清德、前縣長卓伯源、魏明谷、彰化縣副縣長洪榮章、立委陳素月、黃秀芳等政要和士紳都到場，現場播放黃石城一生的追思影片。

黃石城於1935年出生，東吳大學畢業後即投入政壇，曾任第9、10屆彰化縣縣長，是彰化縣第一位黨外的縣長，卸任後被聘任行政院政務委員、總統府國策顧問、中央選舉委員會主委等，淡出政壇後又成立「台灣傳統基金會」，推廣傳統倫理道德觀。黃石城妻子陳照娥女士曾任國大代表、台灣省政府政務委員，女兒黃文玲曾擔任立委，兒子黃偉峰擔任外交官，現在是駐瑞士代表。

告別式中黃石城兒子的黃偉峰表示，父親總是強調「一個人若沒原則，就容易逐波人世間，就像敗根的樹，風吹就倒」一生堅持「倫理道德、公平正義」。並說，「我一生感到最驕傲的是一生不入黨，因此一生可說「公道話」、「真話」、「良知話」，不必看黨派的臉色說話。」

賴清德表示，黃石城先生是受人敬仰的政治家，出世是一塊白布，邁向人生終點，都沒有被染汙，一生清廉、追求公平正義，成立台灣傳統基金會推廣，推廣道德倫理，代表總統蔡英文頒發褒揚令，紀念黃董事長為彰化縣政、台灣民主轉型等多項重大貢獻。

賴清德表示，黃石城擔任縣長，推動道德縣，帶領縣府團隊推動各種建設，奠下彰化縣發展的基礎，為民、為鄉打拚精神，表現特出，被聘任為中選會主委，正是在政黨輪替、最動盪不安時候，還有大規模抗爭，黃石城不偏不倚的堅持，最後把選務工作完成，黃石城走了但相信精神依然同在。