法務部調查局10日公布外勤處站祕書異動名單，共有宜蘭縣站祕書林鄭健17人，17人均於16日到職。
調查局新派17名外勤處站祕書名單如下：
一、 新北市調查處機動工作站肅防一組調查專員兼組長林鄭健調派宜蘭縣調查站祕書。
二、 鑑識科學處調查專員陳孟宜調升基隆市調查站祕書。
三、 新竹縣調查站肅防組調查專員兼組長林麗蘋調派新竹市調查站祕書。
四、 新竹縣調查站溪北組調查專員兼組長莊宏偉調派新竹縣調查站祕書。
五、 苗栗縣調查站海線組調查專員兼組長余奕佐調派苗栗縣調查站祕書。
六、 國家安全維護處調查專員潘淑文調升南投縣調查站祕書。
七、 彰化縣調查站肅貪組調查專員兼組長曾至宏調派彰化縣調查站祕書。
八、 雲林縣調查站海線組調查專員兼組長許烱煌調派雲林縣調查站祕書。
九、 新竹市調查站肅防組調查專員兼組長江明駿調派嘉義市調查站祕書。
十、 通訊監察處調查專員吳宗憲調升嘉義縣調查站祕書。
十一、高雄市調查處左楠調查站左楠組調查專員兼組長趙國峯調派屏東縣調查站祕書。
十二、南部地區機動工作站肅防二組調查專員兼組長呂忠庭調派花蓮縣調查站秘書。
十三、北部地區機動工作站緝毒組調查專員兼組長陳勃旭調派北部地區機動工作站祕書。
十四、中部地區機動工作站肅防一組調查專員兼組長徐士茗調派中部地區機動工作站祕書。
十五、台中市調查處豐原調查站山線組調查專員兼組長周宜巍調派南部地區機動工作站祕書。
十六、國家安全維護工作站國安四組調查專員兼組長張億隆調派國家安全維護工作站祕書。
十七、台北市調查處中正調查站萬華組調查專員兼組長鄧思源調派資安工作站祕書。
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