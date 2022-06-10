陳凱明對於肉品海鮮的知識、技術、採購等超級專業，肉類、海鮮類以平價、優質方式提供消費者使用。（業者提供／盧金足台中傳真）

嗑肉石鍋執行長陳凱明將原本的一代店轉型為二代店，提升餐廳氛圍，因應防疫科技化，讓消費者安心上門用餐。（業者提供／盧金足台中傳真）

台灣人愛吃火鍋，火鍋市場商機大。（業者提供／盧金足台中傳真）

看好台灣人愛吃火鍋的市場，曾任職知名岩燒牛排館十六年行政總主廚陳凱明，經營嗑肉石鍋四年多，目前有廿餘家，不畏疫情衝擊，十日在台中市烏日區開新店，十八日設在北屯區的新店接力開幕，店內加強防疫設施，引進自動點餐機及平板電腦讓客人點餐，避免多餘人力接觸，專業採購新鮮食材，創意十足的沾醬，大搶火鍋商機。

疫情海嘯狂襲，很多餐飲業一間一間吹熄燈號，但嗑肉石鍋執行長陳凱明，針對疫情期間業績下滑，不以大量展店為前提，採取穩定中求進步策略，將原本的一代店轉型為二代店，提升餐廳氛圍，因應防疫科技化，讓消費者安心上門用餐。

兩年多來，全球陷入新冠肺炎疫情壓力， 確診人數爆發也改變民眾生活習慣，陳凱明不是在食材挑選縮水，反而與小農合作契作方式，部分生菜已接近無毒無藥的狀況，許多客人是為蔬食而來的。

吃出好口碑，品牌力成為市場最強的競爭力，受到疫情影響嚴重的餐飲業如臨大敵，如何減少疫情帶來的衝擊成最大的考驗。

陳凱明經營的嗑肉石鍋，因為與疫情共存兩年，不被疫情打敗，還研議出新的因應之道，今日在烏日開新店，立即吸引很多喜愛吃鍋的火鍋族客群大啖美味。

打開火鍋市場，陳凱明透露自己很愛吃法式料理，但是有多愛？讓你開眼界！陳凱明說，「這些年用在買法式料理書籍，大約就花近兩百萬元」，因為有主廚及書籍的知識，對醬料、湯頭調配專業，西餐在餐點的佐醬非常講究，他成功學以致用，把西餐的醬汁研發轉換為火鍋的特殊沾醬。

「歐式卡卡醬、泡菜胡麻醬、洋蔥多蜜醬，都是以前做西餐轉換為火鍋的沾醬」，創意十足相當受到消費者的喜愛。

陳凱明在餐飲發揚專長，擁有主廚經歷以及身為食品進口商，對於肉品海鮮的知識、技術、採購等超級專業，肉類、海鮮類能以平價、優質方式提供消費者使用，對於食材的重視，疫情前他甚至會跑到日本知賀縣親自採購日本A5等級近江牛。

疫情期間不少餐飲業因消費者減少外食，重挫經營能量，仍有些想創業的新手老闆們投入開業，他都盡量出錢、出力、出宣傳，並將宣傳期間拉長，除了品牌建立更配合各種形式社群媒體行銷，幫助他們慢慢步上軌道。

陳凱明表示，台中烏日店十日開幕，消費者於嗑肉石鍋粉絲專頁按讚，即贈送鮮肉三選一或免費升級湯底(肉品有提供丹麥梅花豬、安格斯培根牛、加拿大去骨嫩雞腿三選一)，活動至六月卅止，鼓勵消費者來用餐，做好防疫的用餐環境，疫情雖未結束，日子還是要邁向正常化。