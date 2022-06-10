財政部10日公布5月稅收統計指出，台股5月上市櫃日均成交值為2,843億元，相較去年同月（5,781億元）砍半，連帶影響5月證交稅收規模僅144億元、年減51.2％，其減幅創下逾九年來單月最高（自2013年3月以來），也締造證交稅收呈連五黑。

另財政部統計處副處長陳玉豐表示，去年6～8月台股單月日均成交值皆為4,382億元以上，主要受惠於去年航運股熱潮，惟短期內台股量能年增率為負成長態勢。若以5月同等交易量2,800億元估算，證交稅收可能出現連八黑情況。

但陳玉豐認為，證交稅與交易量連五黑，主要還是在全球通膨、升息、地緣政治與大陸封控措施等諸多變數，加上去年海運帶來的高基期表現。

陳玉豐坦言，今年台股交易量仍居歷年次高。以今年1～5月而言，日均成交值為3,373億元、證交稅收為799億元皆為歷年同期次高，僅次於2021年1～5月日均成交值4,651億元、證交稅收1,098億元水準，顯見台股仍有一定動能。