遠傳電信（4904）10日公佈5月自結營利概況。受惠於用戶穩定升級5G、新經濟業務持續豐收，5月份遠傳合併營收69.84億元，年成長率高達8.1％。合併EBITDA為新台幣25.70億元，年成長高達10.4％，達成連續14個月正成長，稅後淨利7.87億元，單月每股盈餘（EPS）0.24元，延續雙位數成長動能，年成長率擴大至20.8％。

累計至今年5月，合併總營收357.63億元，年成長率高達6.3％。累計合併EBITDA與稅後淨利為126.29億元與38.42億元，年成長率分別高達10.5％、23.6％；自結每股盈餘（EPS）為1.18元。

遠傳5月行動通訊業務表現亮眼，總用戶數穩健增加，5G滲透率持續推升ARPU向上，帶動行動服務營收年成長率高達3.2％。遠傳客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User，ARPU）創下三年以來新高，年成長率達3.3％，締造自去年3月領先同業轉正以來，連續15個月正成長的佳績，月租型ARPU同步創下2020年1月以來新高，年成長率達2.4％，穩居業界之冠。

遠傳持續展現超前部署數位轉型的成果，5月來自新經濟營收年成長率高達25％，多項重要業務同樣達雙位數成長，包含資通訊業務營收年成長率達55％；個人數位服務中，個人用戶物聯網服務營收成長率達40％。累計至今年5月，新經濟營收佔比擴大至18.6％，年成長率高達28％。

遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術持續結合ESG，兼顧環境永續與社會公益，開展多元、溫暖便利的智慧城市應用。包含透過自主開發的能源管理系統（EMS），協助新北市府啟用全國最大規模「班班有冷氣」專案，涵蓋297所學校、1萬4,984間教室，為師生打造舒適節能的智慧校園。

遠傳「5G遠距診療服務」在後疫情時代需求更甚以往，迄今已導入全國11縣市、29鄉鎮，其中自行開發的「遠距診療服務平台」通過美國健康保險流通與責任法（HIPAA）合規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的電信業者。