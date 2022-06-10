台銀總經理 許志文獲延任 18:292022/06/10 工商 朱漢崙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣金控及台銀在10日董事會通過，台銀總經理許志文將獲延任至明年的1月14日，並將由台灣金控法遵長陳蕙萍出任台銀法遵長，同時續兼任代理台灣金控法遵長職務。 慧榮科技總經理苟嘉章打消退意 笑稱沒獲客戶批准 啟動世代交替 大立光改選 林恩平接董座 歷年最大規模 元大金萬人海選 大徵才 #台銀 #台灣金控 #法遵 #總經理 #許志 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 業務行銷人員占九成 外銀徵才 5月釋近400職缺 04:102022/05/30 金融．稅務 遠銀總經理周添財催生Bankee數位創新大突破 04:102022/05/30 企業經營 台新申讓彰銀持股 尚無動作 04:102022/06/07 財經要聞 台銀包辦2千億 合庫出資逾700億 04:102022/05/31 金融．稅務 凱基銀董事將注入新血 04:102022/06/02 財經要聞 臺灣金控總經理魏江霖延任1年 19:252022/05/26 財經 金價下修一成 投資人低接買盤有撐 04:102022/06/07 金融．稅務 回顧三年轉型之路 大船轉彎 朝新方向航行 04:102022/05/30 財經要聞 FinanceAsia評選亞洲最佳管理企業 玉山金 獲選金融業第一 04:102022/05/27 金融．稅務 台銀襄理盜客戶8000萬包養2女友 遭檢方起訴下場慘了 16:472022/06/07 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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