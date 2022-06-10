無黨籍立委高金素梅長期質疑，政府防疫紓困預算8400億流向，自5月起她發起原鄉防疫物資「緊急號令」，募捐成效斐然，今（10）日她更是在臉書上PO出一段2分多鐘的「感謝影片」，直指各界溫暖的幫忙，讓他們在四星期內就收到大量的快篩試劑及N95口罩，這也讓許多網友感動直呼「總要有人為基層百姓做實事，民進黨政府真的靠不住」，引發討論。

高金素梅今日在臉書上表示，在媒合平台成立四星期中，他們一共收到了「快篩試劑7萬08劑，N95口罩6萬5千3百84片」，而這些物資也都陸續配送原鄉部落，這讓高金素梅深深感謝社會各界，她也直言「人間有情社會有愛；我要感謝各地原鄉發放物資的志工，您們無私的傳遞社會愛心」，同時也強調「疫情高峰看起來還有ㄧ段長時間，捐助媒合平台會持續運作」，就連羅智強子弟兵楊植斗也現身留言表示「謝謝委員」，許多網友看完後也相當感動。

高金素梅也附上了2分多鐘的感謝影片，許多網友看完後紛紛留言表示「辛苦委員了！感恩有您，平安加油！」、「高金委員的高度情操令人感動，人民需要你這樣的人才，國家之福百姓之福，感恩有你」、「這才是有作為的立委，真心實意為老百姓做事兒」、「充滿著愛心，事事為人民，可敬的高金，大家要續挺」。