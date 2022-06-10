台灣大(3045)5G服務對提升公司獲利奏效，5月電信EBITDA年成長6％，連續七個月呈現年增，連帶推升合併EBITDA也達到近年來高點。

此外，台灣大各項業務經營策略得宜，雖有疫情干擾，但前5個月合併營業利益年成長率創多年來新高，較去年同期成長10％，達70億元的佳績。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，在5G與mo幣多、好速成雙、Disney+三大獨門專案穩定助攻，及疫情帶動本月超額通話、簡訊及線上遊戲等服務需求增加下，5月行動服務營收年成長幅度為一年來最高，智慧型手機月租ARPU也創下2020年初以來的新高。

儘管去年同期三級警戒墊高基期，5月電子商務營收年成長幅度縮小，但5G、電商、家用寬頻三大引擎仍同步成長，使得合併營收年增4％。

台灣大哥大5月自結合併營收140.6億元，EBITDA為29.7億元，營業利益15.1億元，稅後淨利9.5億元，稅後EPS為0.34元。自結累計前5個月合併營收668億元，EBITDA為142.9億元，營業利益70億元，稅後淨利為46.4億元，稅後EPS為1.65元。