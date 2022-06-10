朴海鎮的古裝劇初體驗讓他吃了不少苦頭。（friDay影音提供）

韓劇《現在開始是Showtime！》12日將播出大結局，朴海鎮近日和女主角秦基周跨海受訪時，被問到和角色的共同和不同處，他表示自己不會像飾演的「車次雄」那樣耍帥，但在家很常碎碎唸，甚至還被親姊姊虧說是「像婆婆一樣」。而劇中他擁有陰陽眼，被問及會想擁有什麼超能力時，他選了「預知未來」這種「所有人應該都想擁有的能力」，並坦承雖然也有「如果我能預知未來就要立刻買樂透」，這類金錢上的考量，但主要是想避免遭遇不幸，展現出與劇中無厘頭模樣截然不同的務實面。

秦基周則透露，其實一開始見到導演、編劇時，對方表示曾看到她在某次訪問中說「除了會出現鬼的戲劇，其他的我都可以演」，編劇因此不停安撫「這齣劇裡沒有恐怖的鬼」，才讓她得以放心拍戲，今年已33歲的她，除了外貌與實際年齡不符之外，在劇中大膽的演出也和真實的自己有很大的反差，她還笑曝拍攝過程中最困難的就是「忍笑」，本來一直覺得自己是滿能忍住不笑場的人，拍了該劇後才發現「啊～原來不是這樣」，並解釋拍攝過程中有太多有趣的事了，要忍住不笑場真的是最困難的一件事，隨和、可愛的特質表露無遺。

另外，朴海鎮之前接受韓媒訪問，也透露年輕時因為很難黏上假鬍子，所以一直沒能演古裝劇，這次為了詮釋角色的前世故事獻出古裝劇初體驗，但因為拍攝當時正值冬季，他在單薄的古裝內穿了5件內衣還貼暖暖包，又因為皮膚敏感，脖子因長時間與假髮接觸，狂冒痘痘，甚至還因為壓力太大，頭頂慘現圓形禿，吃了不少苦頭。至於接下來的計畫，朴海鎮表示會先暫時休息，處理一些私事後，再考慮下一部作品，不過被問到「有沒有結婚的念頭」時，目前39歲的他明確表示，希望在45歲之前結婚，並補充道：「如果結婚的話，我會完全聽從妻子的意見。」

《現在開始是Showtime！》劇情輕鬆有趣又溫馨感人因而大獲好評，劇中要角們的前世今生因緣紛紛明朗化，朴海鎮與秦基周的戀情是否能修成正果，鬼員工們的結局會是如何，陰魂不散的惡鬼大魔王究竟有何下場，本週末六、日精彩完結篇將在friDay影音獨家上線。