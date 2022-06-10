拿下賽末點後對著觀眾席又跳又吼，台灣「羽球一哥」周天成今天在印尼大師賽苦戰62分鐘，才以21比16、12比21、21比14力退難纏的印度森恩（Lakshya SEN），挺進男單4強，也在獲勝後激情發洩了一下。

周天成目前男單世界排名第4，第9名的森恩則是去年世錦賽銅牌得主，兩人過去只在今年湯姆斯盃交手一次，周天成歷經80分鐘3局苦戰勝出。

這次在世羽聯超級500系列的印尼大師賽交鋒，周天成首局不曾落後，6平後連得3分便一路領先，儘管森恩技術暫停後曾追到11比12，但小天一波3比0再拉開穩定領先，最終連拿3分收下首局，先聲奪人。

然而擅長近網推擋的森恩也不是省油的燈，次局換邊便取得上風，從1平後一路拉開領先，以21比12扳平局數。

決勝局周天成把握前半段較為順手的一側，以11比5領先。技術暫停換邊後森恩連追3分，周天成放慢節奏穩紮穩打，以直線殺球得分阻斷對手反撲，加上幸運女神也站在小天這邊，森恩挑戰失敗，讓周天成回敬一波4比0攻勢，再次拉開到6分領先。

落後的森恩放棄拿手近戰以殺球搶攻，卻屢屢出界，最後被周天成逼出7個賽末點，雖然救回了第1個，但最終一記勉強的繞頭斜線殺球打出界外，仍舊繳械出局。