截至今年5月，國內通報動物狂犬病檢驗共89件，其中檢出4例鼬獾狂犬病陽性案例，南投縣與嘉義縣各2例，雖然疫情目前僅侷限於鼬獾，但嘉義縣的山林活動頻繁，嘉縣家畜所趕在雨季前完成山區10場犬貓狂犬病預防注射活動，共注射577隻犬貓。

狂犬病是比新冠肺炎致死率更高的人畜共通傳染病，人類一經咬傷，感染致死率高達100％。家畜所所長林珮如表示，嘉義縣山區幅員廣大，為維持狂犬病防線，家畜所每年在阿里山、大埔、梅山、竹崎等偏遠山區舉辦狂犬病預防巡迴注射活動，梅雨季前就已協同嘉義大學執行教育部高教深耕USR Hub計畫，完成阿里山高風險地區犬貓狂犬病注射。

嘉義大學社會責任推動辦公室主任李鴻文指出，嘉大師生團隊透過高教深耕USR Hub計畫，協助增加偏鄉狂犬病注射率，增強犬貓群體免疫力。嘉大產學營運及推廣處長吳瑞得表示，透過與嘉義縣家畜所合作下鄉狂犬病疫苗注射，除可杜絕狂犬病傳染風險，還能落實社區關懷，減少偏鄉地區飼主舟車勞頓帶寵物到市區施打疫苗的不便。

林珮如說，未來將視新冠肺炎疫情發展態勢，會同各公所在動物醫療不足的村里設立快打站，目前飼主如有需求，可自費就近至動物醫院預約施打，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所做即時處置。

嘉義大學獸醫系老師張耿瑞指出，狂犬病抗體會隨時間逐年下降，呼籲飼主每年帶家犬貓施打狂犬病疫苗，維持抗體保護力，不可任意棄養寵物，才能有效預防狂犬病疫情爆發，尤其要與野生動物保持距離，不輕易接觸、不餵食，就是保護自己最簡單的方式。