法國國會在短短一年的時間內三度派團訪問台灣，本次率團的參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐（Joël Guerriau）今天表示，法國是一個非常重視和平的國家，不希望台灣跟烏克蘭有相同命運，不過法國也跟中國發展各式各樣關係，法中不處於敵對狀態，法國想要確保世界更加和平。

葛利歐說，烏俄戰爭讓我們意識到當一個國家侵略另一個國家，影響層面會擴及到全世界。烏克蘭離法國非常近，這也使得法國覺醒，乃至於整個歐洲覺醒，因此歐洲人團結起來，制定一個策略非常重要。

葛利歐指出，這次烏俄戰爭就造成全球性糧食問題，法國是一個非常重視和平的國家，不希望台灣跟烏克蘭有相同命運，法國也認知到台灣半導體在世界上的重要性。

葛利歐也說，法國已經加強對印太地區關注，並保持警戒狀態，同時也注意到中國在這個地區行動有增加趨勢，不過法國跟中國這樣的強國不能相比，但是若上升到歐盟層級，能帶來相當大的力量，整個歐洲必須團結與共，歐盟如果變得更強大，大家就可以一起捍衛和平。

葛利歐同時強調，法國也跟中國發展各式各樣關係，法中不處於對立狀態，法國想要確保世界更加和平。