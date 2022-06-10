華航（2610）5月客、貨運收入雙增，帶動營收成長至122.63億元，月增0.19％、年增34.14％，其中客運收入7.49億元、年增93.54％，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，貨運收入106.86億元、年增32.51％，在出口艙位維持高裝載率下，運價保持高檔。華航累計前五月營收617.41億元，年增29.15％。

華航今（10）日也舉辦線上法說會，從2021年至今貨運收入為主要營收來源，今年第一季貨運收入年增36.5％，主力為北美航線，佔比約60％，其次為東南亞航線13％，客運收入年增8.1％，中國大陸、北美及東南亞各區佔比各約25％。

華航表示，5月中後大陸封控措施逐漸放寬，使整體貨況好轉，華航兼顧區域線部署，也掌握往返歐洲艙位市場高度需求，有效整合客貨機運能配置，增加歐洲線運能，載運防疫物資、高科技電子產品等貨品，推升整體貨收穩站百億。同時，華航協助全球防疫，自韓國、歐洲出口至台灣的試劑與醫療用品載運需求提升，5月底前華航總計為台灣載運超過5,600萬劑快篩試劑，預計至6月將達9,000萬劑，另迄今為多國載運累計超過1億劑新冠疫苗。

客運部分，在運能逐漸恢復下，整體營收較去年同期大幅增加近一倍。旅運市場目前仍以剛性需求為主，華航在長程航線北美地區部署奏效，洛杉磯、舊金山、溫哥華等航線增班，加上中國大陸執行區域封控措施，致使上海及廈門航班載客需求湧現，因而在國際航空燃油價格上升的挑戰下，客運收入仍有成長表現。