曹桓榮近期拜會前金區里長聯誼會主席、文東里里長黃崑光等地方基層，不少里長力拱曹出來參選高雄市長。（柯宗緯翻攝）

曹桓榮近期拜會前金區里長聯誼會主席、文東里里長黃崑光等地方基層，不少里長力拱曹出來參選高雄市長。（柯宗緯翻攝）

前高雄市長韓國瑜被罷免滿2周年，韓團隊同年6月12日也跟著離開市政府。不過，前韓市府民政局長曹桓榮仍深耕地方沒有離開高雄，在國民黨高雄市長難產之際，不少人點名空降人選，但高雄地方里長就力推曹桓榮上陣，疾呼黨中央要聽見地方心聲，別讓隨便找人「降肉」。

國民黨高雄市長人選尚未出爐，基層十分焦慮，連月來外界頻頻點名，包括前副市長李四川、前台北市議員羅智強等人都沒意願，近日更傳出前立委柯志恩將被徵召，或是立委陳玉珍等人也被提及。

不過，目前高雄在地僅有黨中央委員孫健萍一人宣布爭取高雄市長提名。近日高雄基層殷殷期盼在地經營的人選曹桓榮能夠一肩扛起年底市長選舉的責任，在選戰倒數5個多月時間不多之下，空降人選萬萬不可，更不能年底失利之後又離開高雄，一定要繼續蹲點扎根。

據了解，曹桓榮雖然未正式宣布參選，但仍持續鴨子划水，勤走高雄38個行政區，而他在離開市政府即將屆滿兩年的前夕，一如往昔拜訪基層聆聽在地最實在的聲音，希望凝聚所有的力量，為高雄這塊美麗的土地打拚。

曹桓榮近期拜會前金區里長聯誼會主席、文東里里長黃崑光及鼓山區里長聯誼會總幹事、厚生里里長歐瑞清等里長及地方重要人士。

針對年底大選提供建議，認為國民黨面對艱困的選戰，不能有悲觀的權利；地方也浮出期待的聲音，希望讓勤走基層，在國民黨最低潮的時候始終沒有離開地方經營的曹桓榮出征，代表藍營參選高雄市長，也希望黨中央在決定人選的時候務必深刻傾聽在地的聲音。

黨齡超過40年，連任5屆里長的黃崑光直說，曹桓榮是「最佳人選」，曹始終沒有離開過高雄，且從民政局長任內迄今與地方保持良好互動，做事也相當認真，也有無黨籍里長肯定曹的能力，因此希望黨能考慮以在地優先提名，切勿找空降人選。