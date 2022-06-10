風靡全亞洲的「角落小夥伴」全新電影版今年暑假將再度登台！首部電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》上映時在各國造成轟動，台灣也成功創下8000萬票房佳績，儘管目標觀眾鎖定兒童，卻意外感動無數成年人，被視為「大人的催淚神作」，為歡慶「角落小夥伴」10週年，日本San-X再度推出全新故事《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》，幕後團隊找來曾執導治癒系動畫《夏目友人帳》的導演大森貴弘、及曾參與《貓的報恩》、《紫羅蘭永恆花園》的知名編劇吉田玲子攜手打造全新暖心故事。

在首集電影中，角落小夥伴帶領觀眾經歷一段穿梭在童話世界的冒險，新作《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》則是帶領觀眾回到「角落小鎮」裡，讓粉絲們可以看到更多小夥伴們從未曝光的日常生活，並藉著魔幻的傳說讓電影增添更多神秘色彩。而延續前作的溫暖基調，新作同樣將滿足大人及小孩觀眾，讓人感動之餘同時受到療癒。 在日本上映首日便擠滿了成年人粉絲，周末戲院更是湧入了大量的親子觀眾，不僅蟬聯雙週票房冠軍，最後也創下賣座近12億日圓的票房佳績，令人讚嘆角落小夥伴的驚人威力。

此外，這次電影主題聚焦在「夢想」，對此導演大森貴弘也表示：「 自從前作發行後，男性粉絲大幅增加，我被賦予了『故事要讓全年齡層都接受』的使命，因此我以這樣的目標努力前進。」而最終作品不僅擄獲兒童的心，也獲得廣大成年觀眾的好評，感動表示：「太可愛了，彷彿置身角落小夥伴的世界」、「哭到最後心越來越暖，又被這個溫柔的世界治癒了」。《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》8月5日在台上映。