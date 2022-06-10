台東縣9日有1名百歲人瑞確診過世，證實是蔡英文總統去年特赦的布農族「孝子獵人」王光祿的母親。王光祿今天難過表示，今天是母親百歲生日，家族前幾天還討論如何替她慶生，一切太突然，就此天人永隔。

台東縣府9日公布2例本土確診死亡個案，第1案為93歲男性，已接種3劑疫苗、有服用抗病毒藥物，有肺部及慢性疾病史；第2案100歲女性，無接種疫苗、有服用抗病毒藥物、疾病史仍待確認。王光祿今天證實第2案就是他的母親。

王光祿說，因媽媽年紀很大了，沒有讓她施打疫苗，未料竟確診，便在家隔離，媽媽6日凌晨出現呼吸困難，他立刻撥打119叫救護車將母送至馬偕醫院急診，他也開車陪同，清晨4時回到家，才停好車就接獲醫院通知媽媽過世。

王光祿感嘆表示，凌晨他送母親時，母親就一直緊緊抓著他的手，「沒想到她就這樣子走了，要孝順都來不及，我們兄弟姊妹都講好了，本來10號要幫她過生日，結果就變這樣子了。」

2013年7月間，因母親想吃山產，王光祿在河床上撿拾1把獵槍在同年8月間，持這把獵槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。

王光祿案引起原住民和高度重視，最高檢察署檢察總長顏大和針對王光祿案提起非常上訴，台東地檢署暫緩入監。

最高法院2017年9月28日就王光祿案聲請釋憲，大法官2021年5月7日宣示解釋，僅有部分違憲。同年5月20日蔡英文總統行使總統赦免權予以特赦，王光祿免刑不免罪。