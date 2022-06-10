隨著國旅熱燒，根據台南市府近兩年觀光成效數據，台南旅宿業於疫情間反而逆勢成長、住宿率更高居六都之冠；深度旅遊電商平台KKday也趁此「台南熱」宣布，6/11早上10點整獨家首賣台南安平地區全新飯店—「福爾摩沙遊艇酒店」住宿，雅緻房型含早餐3,300元起，開放九月底前的訂房，約2.6折，限時五天搶購。

「福爾摩沙遊艇酒店」佔地3.3公頃、通過綠建築鑽石評選，座落於台南安平水景公園旁、緊鄰安平港水景灣，特別參與台南觀旅局規劃之重大建設「運河光流域」，打造台南首間、也是全台唯一擁有遊艇碼頭之飯店。全館客房區域擁有六種房型、共237間客房及套房，客房採光充足，簡約的現代設計，搭配暖色調風格，面水景灣及古都市景，眺望熱蘭遮城，大片落地窗坐擁絕佳景觀，眺望安平古堡歷史人文之美同時，也能將安平美景盡收眼底。

台南唯一的酒店高樓無邊際泳池，住客可在躺椅上沐浴日光、眺望水景灣，或日落時分坐在水上酒吧小酌微醺，享受天際線與池畔融為一體的南國美景。三樓半開放式休閒區，提供舒活SPA水療池與三溫暖設施，包含烤箱、蒸氣室、冷霧室、冷熱池等，還有按摩池、水中健身池，讓每位賓客身心靈達到充分的放鬆。另有可容納1,000人的大型會展中心及多功能會議廳，彈性運用空間與完善的視聽設備，適合各種工商會議需求。

年輕人越來越重視婚禮場地的獨特性，更嚮往歐美戶外草坪或遊艇婚禮的儀式感。福爾摩沙遊艇酒店最大亮點，即是擁有專屬遊艇碼頭，除了讓旅客體驗遊艇之外，也提供結婚新人做為證婚場地，打造台南獨有的海上婚禮。福爾摩沙遊艇酒店坐落在交通便利的市區內，融入新世代喜愛的戶外儀式，以水景灣優美水域為背景的草坪婚禮，與乘坐遊艇出海的浪漫證婚，實現新人對浪漫婚宴的期待。就像義大利威尼斯運河，一直是全世界最浪漫、最多人訂情的城市，讓安平亦成為東方最多新人證婚的浪漫所在。

福爾摩沙遊艇酒店擁有廚藝精湛的團隊，由國宴總主廚領軍，與來自港台各地的星級主廚，供應各種饕客級的美食。「湖光中餐廳」推出招牌一鴨三吃、櫻桃鴨合菜、主廚私房菜及正宗港式點心。餐廳面臨水景灣，大片落地窗讓賓客在享用美饌之餘，同時飽覽水灣風光，是賓客不容錯過的味覺與視覺饗宴。「威尼斯西餐廳」則推出南歐風格自助餐，主廚特別推薦極黑和牛牛肉湯、龍蝦風歐姆蛋、魚子醬溫泉蛋、黑松露炸薯條、鵝肝香柚沙垃等精選菜品。酒店鄰近安平港，自然少不了海鮮，主廚每日親自到安平漁港挑選新鮮漁獲，滿足饕客的味蕾。餐廳挑高空間，以大面積落地窗引進水景灣風光，展現水城威尼斯般的迷人風采，享用美食同時也享用窗外的水景與綠意。

福爾摩沙遊艇酒店特別與KKday合作，於6/11早上10:00～6/15晚間23:59獨家搶先首賣住宿專案，首波祭出雅緻房型入住3,300元起，包含雙人房及四人家庭房，專案除了包含隔日威尼斯西餐廳精緻豐富的自助式早餐外，預訂於8/31前入住，KKday更獨家贈送台南超人氣網美打卡必吃冰品—蜷尾家獨家口味冰淇淋，口味包含「柑橘東方美人」及「爆米香荔枝蜜紅茶」等兩種口味，隨機贈送，送完為止。首波開賣除開放七、八月入住日期，搶攻暑期出遊熱潮外，更同步開放9/9、9/10中秋連假日期搶訂，開幕前直接祭出最划算的價格，全台期待出遊的民眾，可藉此機會預約個炎夏難忘的美好假期。