台鋼集團旗下的甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫（4109）10日公告，5月份自結合併營收為2,692萬元，年增52％，不僅創近四個月來新高，也比前一個月增加27.5％，累計前五月合併營收為12,428萬元，年增39％。

加捷表示，在Omicron疫情居高不下情況下，消費者提高自身免疫力來抗疫的意識抬頭，帶動相關產品銷售增加，使得整體營收再度攀高。

加捷指出，5月中旬加捷電商平台正式推出後，提供消費者能透過網購取得需要的保健相關產品，顯示出加捷此時推出電商平台不僅符合消費者需求也為公司業績帶來貢獻。

此外，加捷透過消費者購買數據發現，在疫情還未消退前，能夠提升保護力的相關產品特別受到消費者喜愛，如「甲魚精-P」、「銀離子精油補充液系列」，分別在直銷平台及電商平台出貨雙雙居冠，可見消費者在疫情時期更重視加強身體防護力，且加捷產品的效果獲得消費者認同。

展望下半年，加捷秉持為民眾提供全方位保健產品理念，已規劃將推出多款新產品。轉投資的台鼎保經公司在業績量擴大下逐步繳出好成績，可為加捷帶來貢獻。隨著整體策略佈局及多元經營模式逐漸展現成果，全年營收可望逐步提升。