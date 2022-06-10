The two new Air Force One jets currently being built by Boeing are facing costly delays. Now there is a new potential problem to contend with: the paint job that former President Donald Trump ordered. https://t.co/xGQwdt7Urv — CNN (@CNN) June 9, 2022

「有線電視新聞網」（CNN）9日報導，目前正由波音（Boeing）製造的2架下一代美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）VC-25B，本就已陷入工期延宕和成本超支的窘境，現在更面臨新的潛在問題，就是前總統川普（Donald Trump）指定的新配色，可能讓機上電子系統過熱，導致無法在包括核戰時維持安全通信能力。

美國空軍發言人9日告訴CNN，仍在製造中的VC-25B目前擁有多種塗裝方案，其中一種被認為存在問題，因為該方案的機體底部顏色太深，可能導致少數組件的溫度超過規定上限。CNN指出，這對機上的複雜電子系統構成挑戰，而這類設備的功能，便包括在核戰時確保美國總統的對外安全通信能力。

根據報導，用於在美國總統搭乘時承擔「空軍一號」無線電呼號的專機，其配色自1962年甘迺迪（John F. Kennedy）時代以來便幾乎沒有改變，但川普執政期間除了要求波音降價，還希望VC-25B改用更接近美國國旗的配色，即紅、白與深藍三色。

CNN表示，美國空軍並未對外公開VC-25B有哪些塗裝方案，也沒有透露何時會做出選擇，不過塗裝通常是交機前的最後幾個步驟之一，目前VC-25B應還未進行至此階段，飛機不太可能需要重新塗裝。

VC-25B原定2024年交付，但根據「美國國會稽核處」（GAO）報告，相關作業可能要延期到2026年才能完成；波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）先前則表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情和分包商問題下，該公司預計於VC-25B計畫中面臨高達6.6億美元（約新台幣195億元）的虧損，稱2018年接下這份價值39億美元（約新台幣1153億元）的合約可能是個錯誤。