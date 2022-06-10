韓國超人氣女團BLACKPINK成員個個長得漂亮又能歌善舞，4名成員也因為出眾外貌和氣質成為時尚寵兒，在音樂活動外頻繁現身各大時尚盛事；團體中韓裔紐西蘭籍主唱Rosé（朴彩英）最近出席精品活動，穿上公主裙大露性感裸背，還驚喜同框「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot），對方也被她甜美模樣圈粉。

Rosé年初因為染疫短暫缺席各大時尚活動，在身體康復後邀約不斷，各大品牌春夏盛事幾乎都能見到她的倩影；今（10日）Rosé出席知名精品活動，穿上一襲鑲鑽的白色細肩禮服，微微澎起的裙襬讓她看似個小公主，浪漫高貴又可人。

Rosé（朴彩英）最近出席精品活動，穿上公主裙大露性感裸背。(圖/ 摘自BLACKPINK Rosé IG)

不過，Rosé一轉身才發現背後別有洞天，像是挖了2大洞的設計讓整片美背都被看光，還有曼妙的腰身曲線，且乾乾淨淨的白色讓露出大面積肌膚的Rosé也不顯得低俗，分寸拿捏得宜，被網友猛誇越來越有女人味。

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）還特地在IG上傳和Rosé的合照，連她都淪陷在Rosé超甜的外貌。(圖/ 摘自BLACKPINK Rosé IG)

另外當天活動上除了Rosé外，還有不少好萊塢女明星，其中「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）還特地在IG上傳和Rosé的合照，連她都淪陷在Rosé超甜的外貌，兩人靠頭自拍更讓粉絲讚嘆Rosé的超強人脈。