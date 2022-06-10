2022第24屆台北電影節今（10）日公布加碼神秘場，為俄羅斯知名導演基里爾賽勒布倫尼科夫新作《柴可夫斯基的妻子》，該片今年5月甫於坎城影展世界首映，馬上熱騰騰來到北影搶先放映搶先播放「坎城影展版」，讓影迷一窺19世紀俄國樂壇最偉大作曲家柴可夫斯基和妻子安東尼娜紛擾狂暴的婚姻生活。

導演基里爾賽勒布倫尼科夫（Kirill Serebrennikov）曾因支持同志團體而遭俄羅斯政府軟禁，現已移居德國柏林，他的作品多次受坎城影展青睞入圍主競賽單元，包括描繪蘇聯地下搖滾天團KINO的《夏》、改編小說超脫虛實幻想的《夢流感》等片，今年再度以新片《柴可夫斯基的妻子》（Tchaikovsky’s Wife）入選坎城影展主競賽單元，也是他於今年3月脫離軟禁生活後，第一次親臨坎城影展參與自己作品的世界首映。

該片揭開享譽世界的俄羅斯作曲家柴可夫斯基私生活，但一如片名所說，故事主軸落在他與妻子之間充滿拉扯的關係。柴可夫斯基實際上是一名同性戀者，卻順應社會壓力，娶了仰慕自己的女學生安東尼娜，展開一段僅維持不到6周的悲劇婚姻。電影著重在安東尼娜的內心世界，導演基里爾大膽起用年輕新演員阿麗奧娜米哈伊洛娃（Alyona Mikhailova）挑樑飾演女主角，透過她的視角窺看這位舉世聞名的作曲家鮮為人知的一面。

2022台北電影節選片指南和「日場影迷通行證」首賣，也將於明（10）日在三創生活園區登場，現場還會發送北影聯名「多喝水MORE氣泡水」；影展票券本週日（12日）中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，影展6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，詳情請密切注意台北電影節官方網站、IG、臉書粉專查詢。