疫情衝擊下公路客運運量崩跌，交通部已向行政院爭取5億元預算要振興客運業。交通部公路總局今日表示，獎助方案已經提報交通部審核，國道客運路線分3等級、一般公路客運路線分2等級，每載1名乘客給15元至70元不等獎助金，獎助期限預計從7月1日至12月31日（經費用完為止）。

公路總局近日已將「交通部公路總局獎助公路汽車客運路線運量提升作業要點」提報交通部，根據作業要點，國道客運未滿100公里路線，每載1人次給業者20元獎助金；100公里以上未滿200公里路線，每人次35元；200公里以上路線每人次70元。一般公路客運，未滿100公里每人次15元、100公里以上每人次20元。

公路總局表示，公路汽車客運路線全體運量已經比疫情前少5成，顯見長期培養的公路客運使用習慣已逐漸流失。公路總局局長陳文瑞表示，希望振興方案能讓公路客運運量回升到今年3月份本土疫情爆發前的運量669萬7582人次。先前與客運業者溝通時，許多業者都承諾會努力推行銷方案或促銷折扣攬客，期待7月疫情稍和緩之後可以銜接暑假及觀光振興措施，讓公路客運量回升。

由於該振興方案衝的是「搭乘人次」，是否會造成業者殺價惡性競爭？對此國光客運特助陳永昌表示，國光客運的思維是希望老客戶回流並恢復以往搭乘的頻率，因此考慮給熟客搭5次就致贈小禮物等方式。

「少了70元就想和高鐵台鐵搶客，這是不可能的！」陳永昌說，會搭客運的人就是會搭，不會搭客運的人，不會因為少了70元就去搭，甚至半價都不會去搭。

國光客運不考慮殺價、不希望這個政策變成同業打價格戰，但現在每分錢對業者都很重要，公路總局給的補貼，國光客運會用來做兩件事情：第一，對內會有激勵辦法，跟搭乘人次掛勾，達到某個標準，就獎勵司機和站務人員，讓他們努力加強服務，吸引更多人搭乘；第二，對外有如前述的熟客激勵機制，現在還在研議當中。他表示，現在最重要先保住元氣，再來談拓展性。內部初步規劃，下周會盡快討論定案。