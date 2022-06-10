町田啓太在《太陽與波麗露》飾演樂團的小號手。（車庫娛樂提供）

長年主演日本知名刑偵劇《相棒》系列的資深男星水谷豐，近年開始斜槓朝電影執導發展，全新自編自導作品《太陽與波麗露》，以某地方城鎮的民間業餘交響樂團為題材，講述因經營困難，業餘的「彌生交響樂團」得為18年歷史劃下句點，他們決定舉辦樂團最後的解散音樂會，同時描繪出個性十足的團員們各自的人生面貌，編織出熱愛音樂的人們與被美妙音樂環繞的故事。

由曾作為寶塚歌劇團「首席娘役」的檀麗領銜主演，飾演彌生交響樂團的中心人物．花村理子，這也是檀麗首次主演電影：「這次收到參與水谷豐先生執導作品的邀約，我開心得幾乎要跳起來了。理子一個人背負了許多仍不斷努力，我認為她是一位比起自己會優先考慮周遭的女性。」水谷豐導演稱在編劇時就決定找檀麗演出：「當時還沒考慮到選角的事情，在寫到某一場戲時，腦中突然浮現了檀麗的臉。在拍攝時她的表現就如同我想像中的一樣，再次感受到她是一位本身就帶有華麗感的人。」

近年因《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》而紅遍亞洲的町田啓太，這次飾演樂團的小號手田之浦圭介，是個打從心底愛著音樂與樂團，卻無法坦率地說出口，看似有些偏差的角色，水谷豐也分享選用町田啓太的理由：「我在參考30歲左右的演員的影片資料時，毫不猶豫希望能由町田飾演圭介這個角色。圭介有著令人無法討厭的魅力，我認為町田一定能完美詮釋，而在拍攝現場，他的演技表現也比我想像中還要完美。」

片中也可以看到町田啓太實際吹奏小喇叭的畫面，為了電影苦練小喇叭的他更表示這是場試煉：「我之前不小心說出以前曾經有經驗，自己把難度提高了，其實只是在小學時參加鼓笛隊的時候吹過一點點而已，幾乎跟沒經驗一樣。為了不吵到鄰居，我還裝了消音器，或是躲在被窩裡面練習。」不僅町田啓太，許多參與的演員都是第一次嘗試演奏樂器，為了該片花費約1年的時間拼命練習，並挑戰所有人親自上陣的演奏戲碼。

被問到為何片名取作《太陽與波麗露》，水谷豐不諱言地大方分享：「我在30歲左右，和朋友一起去交響樂的演奏會，當時也是我第一次聽到〈波麗露〉這首曲子，一瞬間相當感動。在編劇時馬上就決定要讓〈波麗露〉作為電影的高潮。『太陽』則是一直給予我們能量的存在，令我感受到無償的愛。就算遇到困難，一旦太陽升起也只能拼命努力活下去。」自然而然地就將「太陽」與〈波麗露〉融合在一起，成為本片的片名。

另外，町田啓太也提到「彌生交響樂團」的名字剛好跟外景地的舊名稱「彌生」相同，水谷豐更是興奮表示：「真的是巧合，劇本完成後我們才開始思考要在哪裡拍外景，而這個名稱現在也已經沒有在使用了。這是一部有許多大大小小的奇蹟重疊而成的電影。」《太陽與波麗露》將於7月8日在台上映。