布袋分局警方直接攔查，才發現4輛曳引車車上滿是廢棄建築物。（布袋分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大半夜載建築廢棄物南下遭警方攔查 4駕駛全送辦

嘉義縣沿海不少地方因位處偏僻，時傳遭不肖業者非法棄置廢棄物，布袋分局員警9日深夜3點多在台61線西濱快速公路，發現有4輛滿載營建廢棄物的曳引車依序駛下交流道，前往攔阻時，雖駕駛聲稱要運往台南處理，但4名駕駛都沒有公民營清除處理許可證，當場被警方依違反廢棄物清理法相關規定帶回偵訊。

布袋分局指出，非法廢棄事件時有所聞，所以警方平時就提高警覺，積極查緝，9日深夜3點40分，巡邏員警在台61線布袋第二匝道口，發現4輛曳引車很有默契駛下交流道，一路往布袋方向前進，大半夜4車行跡太可疑，警方決定直接攔查，才發現車上滿是廢棄建築物。

林姓駕駛等人坦承該批廢棄建築物是新北市土城區一處工地所有，欲載往台南市處理，警方立即通報環保局派員前來稽查，認定林姓駕駛等4人未領有公民營清除處理許可證卻載運營建廢棄物，明顯違反廢棄物清理法，依法偵辦後已移送嘉義地檢署。

布袋警分局長黃世德表示，為防止不肖業者棄置廢棄物破壞環境，警方配合環保單位積極打擊不法，展現守護環境的決心，所以分局各單位平時巡邏時均加強攔查取締，呼籲營建及清除業者應循合法方式清運、處理土石方和營建廢棄物，切勿以身試法，得不償失。