產險被防疫保單拖累，壽險因股債匯陷低潮，國泰金控10日公布5月稅後獲利僅23.2億元，比去年同期衰退近68％，更是2020年6月之後、23個月以來的單月獲利低點，主要是國泰世紀產增提18億元防疫險未報賠案準備金，單月虧12.5億元，國泰人壽因新台幣急升，5月僅賺12.6億元。

國泰金累計前5月稅後獲利462.7億元，每股稅後獲利（EPS）為3.5元，依舊是金控獲利亞軍，且獲利亦為其歷史次高金額。

承保防疫險的前幾大產險公司，5月都有增提未報未賠準備金（IBNR），國泰產截至5月底其防疫保單已賠付4.4億元，5月並預先提存IBNR 18億元，因此5月稅後是虧損12.5億元，累計前5月稅後虧損4.1億元，國泰金董事會並已通過100億元增資國泰產案，強調為強化資本提早進行準備。

5月台股雖回升1.3％，美股亦有小幅回穩，但5月下旬新台幣急升，全月是升值1.4％，造成壽險公司來不及因應，前面實現的資本利得，幾乎被匯兌吃掉，國壽5月收回21億元的外匯準備金，沖抵單月出現的匯損，5月稅後獲利12.6億元，亦是23個月來新低，累計前5月稅後獲利348.3億元，依舊是歷史同期次高獲利。

壽險及產險表現都不佳，銀行成為金控獲利撐盤要角，國泰世華銀行5月稅後獲利21.4億元，在金控下銀行中排名第二，累計前5月稅後獲利110.6億元，比去年同期成長近7.2％，亦是歷史同期次高，僅次於2020年前5月的120億元；國泰金表示，國泰世華銀核心獲利持續成長，受惠於升息效應，淨利收較去年同期增加16％，逾放比率0.08％，備抵呆帳覆蓋率2024％，資產品質維持良好。