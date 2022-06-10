「陳時中防線」（死亡率萬分之10）被突破，台灣新冠死亡率達到萬分之10.5，加上有46%新冠死者在3天內亡，造成民眾對疫情惡化的恐慌。

首任疾管局長張鴻仁反問：「如果不管新冠，現在每天公布癌症、心臟病的死亡人數，民眾會覺得目前每日新增的新冠死亡人數高嗎？」

根據衛福部公布的最新（2020年）台灣人十大死因，占死亡人數4成的癌症及心臟病死亡人數，每天平均是193人；而據OUR WORLD IN DATA 統計，截至6月9日，台灣7天平均日增新冠死亡人數是151人。

換言之，即使沒有新冠疫情，台灣每天還是有「正常死亡」，現在疫情發生後，我們要關心的是有沒有出現WHO所提示的「超額死亡」，也就是「能救卻沒有救到的人」。

對於外界質疑新冠死亡統計不確實、有假造，張鴻仁解釋，非疫情期間，一個癌症病人死亡，究竟是因癌症死亡，或是心肌梗塞，或是肺栓塞，其實並不重要；但在新冠疫情期間，台灣疾管機關根據WHO的認定規範，不管共病是什麼，只要有驗出新冠病毒，死因都判定為新冠。

因此面對媒體的質疑，張鴻仁認為，指揮中心可以講清楚；而且，台灣是一個民主法制國家，只要是在台灣死亡，其死亡紀錄絕對不可能被塗銷；新冠確實的死亡人數現在可能無法弄清楚，但年底一定會弄清楚，也就是算總帳的概念。

還有，年齡也是影響新冠死亡率的重要因素，張鴻仁認為，要進行國際比較應該根據「年齡調整後死亡率」，像非洲國家小孩多、老人少，跟歐美日韓台剛好相反，比較起來，台灣的老年人比率偏高，連帶也拉高台灣新冠平均死亡率。

新加坡新冠死亡率低，張鴻仁認為，主要是因為新加坡有大量年輕移工。

但如果是台灣跟台灣比，有人就質疑今年的死亡人數和死亡率比去年同期高，有超額死亡的可能；但對照WHO公布的超額死亡率，截至4月30日疫情大爆發前，台灣的超額死亡率是負3.43%，換言之，由於台灣防疫成功，疫情期間的死亡率還比平常低。

根據台北醫學大學公共衛生學院博士高志文團隊去年2月發表在《內科醫學誌》（Annals of Internal Medicine）上的報告顯示，2020年台灣每十萬人口全死因死亡率為399.8人，明顯低於2019年的417.6人；2020年台灣每十萬人口肺炎及流感死亡率下降到48.7人，顯著低於2019年的56.8人，逆轉近幾年增長趨勢，為十年來最低。

高志文認為：「2020年顯著下降的肺炎及流感死亡率，有可能來自於全民戴口罩、保持社交距離、限制大型社交活動等各種防疫措施所產生的外溢效應。」

不過，台灣新冠死亡數在13天內翻倍、全球第2快，更有46%新冠死者在3天內亡，也顯示超額死亡可能即將發生。張鴻仁認為，要看5、6月的疫情發展情況。

不過，對於有46%新冠死者在3天內亡，張鴻仁還是認為，是警訊，指揮中心應盡快查明原因。

對於死亡率近期突然飆高，除了確診人數也飆高的原因外，王任賢認為，還有就是黑數，連陳時中都承認未通報的黑數是確診人數的2到3倍，但他估計可能高達4倍；即使快篩陽即確診，但因為確診通報後，既無病床也拿不到專用藥，很多人乾脆就不通報；他身邊就有醫生快篩確診，卻不通報。